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В Красноярске бесследно пропал воспитанник ЦСКА

Воспитанник баскетбольного ЦСКА Петухов бесследно пропал в Красноярске

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Пресс-служба БК ЦСКА (Т.Макеева)

Воспитанник баскетбольного клуба ЦСКА Антон Петухов бесследно пропал в Красноярске. Об этом передает Telegram-канал «Свободный агент».

Спортсмен пропал в ночь на 31 декабря. Он перестал выходить на связь, а о его местонахождении ничего не известно.

За московский клуб Петухов выступал с 2020 по 2023 год. Он стал чемпионом Единой молодежной лиги ВТБ (2021) и чемпионом первенства ДЮБЛ (2021). Петухов и тренер дубля ЦСКА Александр Герасимов вместе перебрались в баскетбольный клуб «Барнаул» летом 2023 года. В текущем сезоне суперлиги 20-летний форвард сыграл шесть матчей.

28 августа пропала российская фигуристка Алина Горбачева. Девушку искали в районе Покровской набережной. Позже появились записи с камеры видеонаблюдения одного из столичных кафе, где была запечатлена Горбачева. Вечером 29 августа прокуратура сообщила, что фигуристка была найдена в кинотеатре в одном из московских торговых центров.

Ранее сборная Германии стала чемпионом мира по баскетболу.

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