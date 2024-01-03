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Футболист «Ниццы» узнал приговор за антисемитское видео

Игрок «Ниццы» Аталь приговорен к 8 месяцам тюрьмы условно за антисемитское видео

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Panoramic/Global Look Press

Защитник французской «Ниццы» Юсеф Аталь приговорен к восьми месяцам лишения свободы условно, а также к штрафу в размере €45 тыс за то, что выложил в соцсети видео, где проповедник призывает к «черному дню» для евреев, передает RMC Sport.

Аталь обвинен в разжигании межнациональной ненависти.

В текущем сезоне чемпионата Франции алжирец провел шесть матчей, забив один мяч.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». На этом фоне министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир 7 октября ввел чрезвычайное положение на территории страны.

Премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии обороны Израиля против ХАМАС получила название «Железные мечи».

В турнирной таблице чемпионата Франции «Ницца» занимает второе место, набрав 35 очков. На первом месте располагается «ПСЖ» (40).

Ранее Хабиб с сарказмом ответил на отстранение Аталя.

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