Футболист «Ниццы» узнал приговор за антисемитское видео

Защитник французской «Ниццы» Юсеф Аталь приговорен к восьми месяцам лишения свободы условно, а также к штрафу в размере €45 тыс за то, что выложил в соцсети видео, где проповедник призывает к «черному дню» для евреев, передает RMC Sport.

Аталь обвинен в разжигании межнациональной ненависти.

В текущем сезоне чемпионата Франции алжирец провел шесть матчей, забив один мяч.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». На этом фоне министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир 7 октября ввел чрезвычайное положение на территории страны.

Премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии обороны Израиля против ХАМАС получила название «Железные мечи».

В турнирной таблице чемпионата Франции «Ницца» занимает второе место, набрав 35 очков. На первом месте располагается «ПСЖ» (40).

Ранее Хабиб с сарказмом ответил на отстранение Аталя.