Губерниев назвал польского шахматиста дураком за отказ пожать руку россиянину

Комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на отказ польского гроссмейстера Яна‑Кшиштофа Дуды пожать руку россиянину Денису Хисматуллину на чемпионате мира по быстрым шахматам, передает «Чемпионат».

«Отказался — ну и дурак. Оказалось, что дуракам закон не писан. Еще и в 2024 году», — сказал Губерниев.

Матч между Дудой и Хисматуллиным завершился вничью. Дуда мог быть дисквалифицирован за отказ от рукопожатия, но россиянин не стал подавать жалобу.

В 2022 году FIDE приняла решение лишить российских и белорусских шахматистов права выступать на турнирах под флагом и гимном своих стран. Шахматисты смогут принимать участие в соревнованиях под флагами Федерации шахмат России (ФШР)/Белорусской шахматной федерации (БШФ) или FIDE.

Совет FIDE ранее разрешил ФШР перейти из Европейского шахматного союза в Азиатскую шахматную федерацию.

Ранее в Федерации шахмат России (ФШР) осудили гроссмейстера Дуду.