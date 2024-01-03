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Агент Дементьев отреагировал на отправку голкипера «Торонто» Самсонова на драфт отказов

Агент Дементьев о ситуации с вратарем Самсоновым в «Торонто»: очень неприятно

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Dan Hamilton/USA TODAY Sports/Reuters

Хоккейный агент Алексей Дементьев прокомментировал ситуацию с российским вратарем «Торонто Мэйпл Лифс» Ильей Самсоновым, которого выставили на драфт отказов, передает «Чемпионат».

«Очень неприятная ситуация. Но мы видим показатели, которые привели к такому решению «Торонто». Последний матч был проигран в овертайме «Коламбусу» со счетом 5:6 с плохим коэффициентом отраженных бросков», — сказал Дементьев.

В текущем сезона НХЛ Самсонов провел 15 матчей, в которых одержал семь побед. В среднем за матч он пропускает 3,94 гола и имеет статистику отраженных бросков 86,2%.

После 35 матчей в регулярном сезоне «Торонто» имеет в активе 43 очка и занимает шестое место в турнирной таблице Восточной конференции НХЛ. В ближайшем матче клуб сыграет на выезде против «Анахайма». Матч пройдет 4 января и начнется в 5:00 мск.

Ранее Александр Овечкин прокомментировал победную шайбу в ворота «Питтсбурга».

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