Вяльбе: турки хотели получить нашего лыжника, а он уже старый пердун

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе рассказала, что Турция хотела заполучить российского лыжника, передает «КП».

«Ему 44 года. Они просили, чтобы мы ему дали разрешение, чтобы он выступал на внутренних соревнованиях. Причем мы им написали, что у нас вообще нет такого. Он уже, извиняюсь, старый пердун. Пускай бегает там», — сказала Вяльбе.

В 2022 году на фоне начала СВО на Украине глава МОК Томас Бах рекомендовал международным федерациям отстранить российских спортсменов от международных соревнований.

В Международном олимпийском комитете (МОК) ранее заявили о шести квотах россиян для выступления на Олимпийских играх. В организации сообщили, что российские атлеты будут обязаны подписать обновленные условия участия, в которых содержится обязательство уважать Олимпийскую хартию, включая «мирную миссию олимпийского движения». До соревнований будут допущены те российские спортсмены, которые смогут пройти квалификацию в своих дисциплинах.

Ранее Вяльбе заявила, что женщины должны закрывать глаза на измены мужа.