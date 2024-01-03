Футболистом сборной Бразилии, которого хочет купить «Зенит», интересуется «Бетис»

Испанский «Бетис» намерен приобрести футболиста бразильского «Флуминенсе» Нино, которым интересуется петербургский «Зенит», передает Globo.

Пока испанцы не сделали «Флуминенсе» официального предложения. Сине-бело-голубые остаются фаворитами в борьбе за игрока.

Нино был близок к переходу в клуб Английской премьер-лиги (АПЛ) «Ноттингем Форест», но английский клуб так и не договорился с «Флу» о форме выплат.

В сезоне-2023 Нино в составе «Флуминенсе» стал победителем Кубка Либертадорес. В чемпионате Бразилии «Флуминенсе» занял седьмое место.

После 18 туров чемпионата России «Краснодар» лидирует в турнирной таблице, набрав 38 очков. В 18-м туре подопечные Владимира Ивича обыграли ЦСКА со счетом 1:0. На втором месте идет петербургский «Зенит» (36), на третьем — московское «Динамо» (32). Чемпионат России возобновится в марте 2024 года. «Краснодар» в 19-м туре примет на своем поле казанский «Рубин». Турнир возобновится в начале марта.

Ранее сообщалось, что «Зенит» заплатит за футболиста сборной Бразилии €5 млн.