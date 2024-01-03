Бывший главный тренер московского «Локомотива» Юрий Семин назвал самый запоминающийся матч 2023 года, передает «Чемпионат».

«Самый запоминающийся матч в 2023 году? Мне понравилась игра в Санкт-Петербурге между «Зенитом» и «Краснодаром», которая закончилась со счетом 1:1», — сказал Семин.

После 18 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) «Краснодар» лидирует в турнирной таблице, набрав 38 очков. В 18-м туре подопечные Владимира Ивича обыграли ЦСКА со счетом 1:0. На втором месте идет петербургский «Зенит» (36), на третьем — московское «Динамо» (32). Чемпионат России возобновится в марте 2024 года. «Краснодар» в 19-м туре примет на своем поле казанский «Рубин».

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. С весны 2022 года российские клубы и национальная команда проводят только товарищеские матчи с зарубежными соперниками.

Ранее экс-тренер «Зенита» заявил, что в Европе не говорят об РПЛ.