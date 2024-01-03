Овечкин прокомментировал победную шайбу в ворота «Питтсбурга»

Форвард клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон» Александр Овечкин прокомментировал победную шайбу в матче регулярного чемпионата против »Питтсбурга», отметив, что это лучшее начало 2024 года, передает сайт лиги.

«Лучшее начало 2024-го. Новый год, новый старт. Мы возьмем все хорошее из этой игры на будущее. Мы отлично начали, потом, возможно, немного расслабились. Но в третьем периоде у нас была надежная игра», — сказал Овечкин.

В текущем сезоне Овечкин выходил на лед в 35 матчах НХЛ и отметился восемью заброшенными шайбами и 14 голевыми передачами.

Всего на счету 38-летнего игрока 830 голов за период своего выступления в НХЛ. Отставание Овечкина от Уэйна Гретцки, который является рекордсменом лиги по количеству заброшенных шайб за всю историю НХЛ, составляет 64 шайбы.

В следующем матче «Вашингтон» встретится с «Нью-Джерси Дэвилз». Игра состоится 4 января, команды выйдут на площадку в 3:30 по московскому времени.

Ранее Овечкин объяснил низкую результативность «Вашингтона».