Иностранный футболист «Ахмата» назвал нужную сумму для жизни в России

Боснийский полузащитник грозненского «Ахмата» Ясмин Челикович согласился с российским нападающим московского «Динамо» Федором Смоловым по поводу того, что для комфортной жизни в России необходимо полмиллиона рублей в месяц. Его слова приводит «РБ Спорт».

«Смолов знает больше меня о ценах и жизни в России. Без сомнений, в России можно прекрасно жить и на 300 тысяч рублей в месяц. Но если он говорит о комфортабельной жизни, наверное, кто-то может потратить и все 500 тысяч», — заявил Челикович.

Футболист выступает за грозненский клуб на правах аренды с 2023 года. Права на него принадлежат «Тузле Сити».

После 18 туров РПЛ «Краснодар» лидирует в турнирной таблице, набрав 38 очков. В 18-м туре подопечные Владимира Ивича обыграли ЦСКА со счетом 1:0. На втором месте идет петербургский «Зенит» (36), на третьем — московское «Динамо» (32). «Ахмат» идет на 13-м месте в РПЛ, набрав 17 баллов. Чемпионат России возобновится в марте 2024 года.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. С весны 2022 года российские клубы и национальная команда проводят только товарищеские матчи с зарубежными соперниками.

Ранее Андрей Канчельскис назвал открытие 2023 года.