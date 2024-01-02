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«Реал» разработал очередной план по трансферу Мбаппе

«Реал» в скором времени приступит к реализации плана по подписанию Мбаппе

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Dylan Martinez/Reuters

Руководство мадридского «Реала» разработало новый план по осуществлению перехода нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе в стан «сливочных». Об этом сообщает французское издание L'Équipe.

При этом издание не раскрывает подробности разработанной стратегии, однако отмечено, что мадридская команда в скором времени приступит к реализации пунктов плана.

В текущем сезоне Мбаппе принял участие в 22 матчах за «ПСЖ» во всех турнирах, где забил 21 мяч и отдал две голевые передачи. В конце октября Мбаппе стал третьим в голосовании за «Золотой мяч», уступив Эрлингу Холанду из английского «Манчестер Сити» и Лионелю Месси из «Интер Майами» соответственно.

10 декабря издание Sport.fr сообщило, что «ПСЖ» заключил соглашение с мадридским «Реалом» по поводу перехода Мбаппе. По договору сторон «ПСЖ» может получить денежную компенсацию и бонус за Мбаппе. Издание AS 6 декабря сообщило, что руководство «сливочных» планирует 1 января 2024 года обратиться к представителям 24-летнего форварда с контрактным предложением. У футболиста будет две недели на принятие решения.

Ранее стало известно, при каком условии «Реал» окончательно откажется от Мбаппе.

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