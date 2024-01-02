Рудковская заявила, что Костомаровым восхищается весь мир

Продюсер, супруга двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко Яна Рудковская заявила, что во всем мире восхищаются силой мужества чемпиона Игр Романа Костомарова, который катался на протезах. Ее слова приводит «Спорт-Экспресс».

«Знаю, что весь мир им восхищается. Я подписана на иностранные паблики, и видео, как Таня с Ромой катались, облетело весь мир. Когда реально спорт вне границ и выше всего. Он настоящий олимпийский чемпион, спустя столько лет он подчеркнул это звание. И гениальный спортсмен. Какая сила духа, мужество!» — заявила Рудковская.

17 декабря Костомаров принял участие в шоу хореографа Ильи Авербуха «Вместе и навсегда», выйдя на лед в коньках. Фигурист появился в конце показательного номера его супруги Домниной с Максимом Шабалиным, а также вместе со своей бывшей партнершей Татьяной Навкой он исполнил отрывок из произвольной программы «Кармен», с которой они победили на Олимпийских играх 2006 года в Турине.

В начале января 2023 года фигурист попал в больницу. Он находился в реанимации с пневмонией и был подключен к искусственной вентиляции легких. Спортсмена перевезли в больницу в Коммунарке, провели реанимационные мероприятия и подключили к аппарату искусственного насыщения крови кислородом (ЭКМО), после чего он долгое время находился на ИВЛ. Ему ампутировали части рук и ног.

Ранее Костомаров записал новогоднее поздравление.