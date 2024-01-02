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Щербакова сделала пародии на разные виды эмодзи

Фигуристка Щербакова спародировала разные виды эмодзи

Олимпийская чемпионка — 2022 в женском одиночном катании Анна Щербакова показала пародии на разные виды эмодзи для Telegram-канала Лужники Life.

Щербакова изобразила злость, радость, сумасшествие и другие, более специализированные эмоции.

Фигуристка не объявляла о завершении профессиональной карьеры, но в соревнованиях прошлого сезона не участвовала. В конце 2022 года она сообщила о своем восстановлении от травмы и выступлении в ледовых шоу.

Щербакова на Олимпийских играх — 2022 в Пекине стала обладателем золотой награды в одиночном катании, опередив соотечественницу Александру Трусову и японскую спортсменку Каори Сакамото. Фигуристка — чемпионка мира — 2021, победительница командного чемпионата мира по фигурному катанию (2021), двукратная серебряная призерка чемпионата Европы (2020, 2022). Трижды Щербакова, которая занимается в группе российского специалиста Этери Тутберидзе, выигрывала чемпионат России — в 2019, 2020 и 2021 году. В 2022 году она выиграла серебро на национальном первенстве.

Ранее Щербакова назвала себя интровертом.

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