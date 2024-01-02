Роналду сделал дорогостоящий подарок певцу, выступившему на празднике матери

Нападающий сборной Португалии и саудовского клуба «Аль-Наср» Криштиану Роналду отблагодарил бразильского певца Луана Сантану, который выступил на дне рождения Долореш Айверу — матери футболиста.

Игрок подарил часы Rolex стоимостью €75 тыс. Сантана признался, что это его первый Rolex и выразил свою признательность Криштиану. Соответствующее видео опубликовано в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

В текущем сезоне Роналду провел в чемпионате Саудовской Аравии 18 матчей, отметившись 20 забитыми мячами и девятью результативными передачами.

Роналду — пятикратный обладатель «Золотого мяча». По ходу карьеры он выступал за мадридский «Реал», став лучшим бомбардиром в истории клуба, а также за «Манчестер Юнайтед», туринский «Ювентус» и лиссабонский «Спортинг».

В последнем матче 2023 года «Аль-Наср» обыграл в чемпионате Саудовской Аравии «Аль-Таавун». «Аль-Наср» победил со счетом 4:1, а Роналду отметился забитым мячом.

Роналду забил в 2023 году 54 мяча, что позволило ему стать лучшим бомбардиром года. Вслед за ним располагаются Килиан Мбаппе и Гарри Кейн, которые забили по 52 мяча.

Ранее Роналду подарил матери Porsche на день рождения.