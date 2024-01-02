Третьяк рассказал, стоит ли Овечкину идти в политику

Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк поделился размышлениями на тему, стоит ли российскому нападающему и капитану клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александру Овечкину начинать политическую карьеру после завершения спортивной. Его слова приводит «Матч ТВ».

«Политика – это очень тяжелая работа. Ты все время живешь на грани любви и ненависти. Давление большое. И ты не всегда можешь делать то, что хочешь. Овечкин должен сам определиться, что ему нравится. Может, он московское «Динамо» возглавит или в министерстве спорта будет работать», — заявил Третьяк.

В текущем сезоне Овечкин выходил на лед в 34 матчах НХЛ и отметился семью заброшенными шайбами и 14 голевыми передачами.

Всего на счету 38-летнего игрока 829 голов за период своего выступления в НХЛ. Отставание Овечкина от Уэйна Гретцки, который является рекордсменом лиги по количеству заброшенных шайб за всю историю НХЛ, составляет 65 шайб.

В следующем матче регулярного чемпионата НХЛ «Вашингтон» на выезде сыграет с «Питтсбург Пингвинз». Игра состоится 3 января, стартовая сирена прозвучит в 3:00 по московскому времени.

Ранее Овечкин и Шубская отпраздновали Новый год в необычном образе.