Радимов определил главного «чушпана» российского футбола

Бывший футболист «Зенита» Владислав Радимов заявил, что нападающий московского «Спартака» Александр Соболев по своему поведению на поле напоминает ему «чушпана» из нашумевшего сериала «Слово пацана». Его слова приводит RT.

«Александр Соболев. Это же новогодний квиз, верно? У меня много друзей из спартаковского лагеря. Уверен, все отнесутся с юмором», — заявил Радимов.

Соболев выступает за красно-белых с 2020 года. С тех пор 26-летний футболист принял участие в 123 матчах во всех турнирах, в которых отметился 54 голами и 29 результативными передачами.

В 18-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак» разгромил «Крылья Советов» со счетом 3:0. Голами отметились Соболев, Квинси Промес и Кристофер Мартинс.

После 18 туров РПЛ «Спартак», набрав 30 очков, занимает пятое место в турнирной таблице. «Краснодар» ушел на зимнюю паузу лидером, набрав 38 очков. В 18-м туре подопечные Владимира Ивича обыграли ЦСКА со счетом 1:0. На второй строчке расположился «Зенит», у которого на два очка меньше. Тройку замыкает «Динамо» (32 очка).

Ранее Егор Титов назвал лучший матч «Спартака» в текущем сезоне РПЛ.