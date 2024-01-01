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Овечкин и Шубская отпраздновали Новый год в необычном образе

Супруга Овечкина опубликовала фото празднования Нового года

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nastyashubskaya/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Анастасия Шубская, супруга нападающего клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина, в своих социальных сетях опубликовала сториз, где показала новогодний костюм.

Хоккеист вместе с женой встретили 2024 год в черной одежде — форвард надел рубашку с коротким рукавом, а Анастасия выбрала платье и надела торжественную маску.

Овечкин женился на Анастасии Шубской, младшей дочери актрисы и режиссера Веры Глаголевой, летом 2016 года. Супруги воспитывают двоих сыновей.

В текущем сезоне Овечкин выходил на лед в 34 матчах НХЛ и отметился семью заброшенными шайбами и 14 голевыми передачами.

Всего на счету 38-летнего игрока 829 голов за период своего выступления в НХЛ. Отставание Овечкина от Уэйна Гретцки, который является рекордсменом лиги по количеству заброшенных шайб за всю историю НХЛ, составляет 65 шайб.

Ранее сообщалось, что российского вратаря клуба НХЛ выставили на драфт отказов.

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