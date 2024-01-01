Захарян попал в заявку «Реал Сосьедада» на игру с «Алавесом»

Полузащитник сборной России Арсен Захарян попал в заявку «Реал Сосьедада» на игру 19-го тура чемпионата Испании с «Алавесом». Список игроков, которые могут принять участие в матче, опубликовал клубный аккаунт «Реал Сосьедада» в Twitter.

Воспитанник академий имени Коноплева и московского «Динамо» пропустил игру предыдущего тура против «Кадиса». Всего в сезоне-2023/24 Захарян провел 17 матчей во всех турнирах, записав на свой счет одну результативную передачу.

Арсен Захарян перебрался в испанский клуб из московского «Динамо» в августе этого года, подписав контракт на шесть лет. Сумма трансфера составила €13 млн. За новую команду российский футболист дебютировал 25 августа, выйдя на поле против «Лас-Пальмаса». При этом по ходу сезона Захарян пропустил ряд матчей из-за проблем со здоровьем, в том числе он перенес коронавирус. В общей сложности, в текущем розыгрыше Примеры он провел 11 матчей.

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