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Глава IIHF назвал условия возвращения России на международные турниры

Глава IIHF Тардиф озвучил условия возвращения России на международные турниры

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Horst Galuschka/dpa/Global Look Press

Президент Международной федерации хоккея (IIHF) Люк Тардиф в интервью «Спорт-Экспрессу» заявил, что для возвращения России на международные соревнования в 2024 году необходимо выполнение четырех условий.

«Для этого необходимо окончательно принять правила IIHF о международных трансферах, не позволять играть отстраненным хоккеистам, согласиться с универсальным понятием «контракт» и Федерация хоккея России (ФХР) должна правила и уставные нормы IIHF», — заявил Тардиф.

IIHF весной 2022 года приняла решение отстранить российских хоккеистов от участия в международных турнирах даже в нейтральном статусе, также организация забрала у России право на проведение домашнего молодежного чемпионата мира в 2023 году.

В начале июля 2022-го дисциплинарный комитет IIHF отклонил апелляции Федерации хоккея России на допуск к международным соревнованиям.

Ранее сообщалось, что российского вратаря клуба НХЛ выставили на драфт отказов.

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