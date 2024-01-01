Российского вратаря клуба НХЛ выставили на драфт отказов

Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) »Торонто Мэйпл Лифс» после матча регулярного чемпионата против «Коламбус Блю Джакетс» поместил российского голкипера Илью Самсонова на драфт отказов.

По информации инсайдера Даррена Дрегера, в случае успешной процедуры прохождения драфта отказов, Самсонов отправится в фарм-клуб «Торонто» в Американской хоккейной лиге (АХЛ) — «Торонто Марлис».

Голкиперу будет предоставлена неделя на то, чтобы набрать форму, — участие в официальных матчах за «Марлис» маловероятно.

В текущем сезона НХЛ Самсонов провел 15 матчей, в которых одержал семь побед. В среднем за матч он пропускает 3,94 гола и имеет статистику отраженных бросков 86,2%.

После 34 матчей в регулярном сезоне «Торонто» имеет в активе 41 очко и занимает седьмое место в турнирной таблице Восточной конференции НХЛ. В ближайшем матче клуб сыграет на выезде против «Сиэтла». Матч пройдет 1 января и начнется в 23:00 мск.

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