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Российского вратаря клуба НХЛ выставили на драфт отказов

«Торонто» выставил Самсонова на драфт отказов

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Dan Hamilton/USA TODAY Sports/Reuters

Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) »Торонто Мэйпл Лифс» после матча регулярного чемпионата против «Коламбус Блю Джакетс» поместил российского голкипера Илью Самсонова на драфт отказов.

По информации инсайдера Даррена Дрегера, в случае успешной процедуры прохождения драфта отказов, Самсонов отправится в фарм-клуб «Торонто» в Американской хоккейной лиге (АХЛ) — «Торонто Марлис».

Голкиперу будет предоставлена неделя на то, чтобы набрать форму, — участие в официальных матчах за «Марлис» маловероятно.

В текущем сезона НХЛ Самсонов провел 15 матчей, в которых одержал семь побед. В среднем за матч он пропускает 3,94 гола и имеет статистику отраженных бросков 86,2%.

После 34 матчей в регулярном сезоне «Торонто» имеет в активе 41 очко и занимает седьмое место в турнирной таблице Восточной конференции НХЛ. В ближайшем матче клуб сыграет на выезде против «Сиэтла». Матч пройдет 1 января и начнется в 23:00 мск.

Ранее в IIHF пожелали полноценного возвращения России на международные турниры.

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