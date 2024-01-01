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«ПСЖ» перехватил футболиста у «Зенита»

«ПСЖ» объявил о подписании Бералдо, которым интересовался «Зенит»

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Yves Herman/Reuters

«Пари Сен-Жермен» на своем официальном сайте объявил о переходе бразильца Лукаса Бералдо.

По официальной информации, контракт подписан до 2028 года. По сообщениям южноамериканских СМИ, парижский клуб выплатит «Сан-Паулу» за футболиста порядка €20 млн.

В начале декабря 2023 года UOL опубликовал информацию о том, что Бералдо заинтересовал петербургский «Зенит». Российский клуб был готов выплатить за 20-летнего игрока €18 млн.

«Зенит» после 18 туров Российской премьер-лиги (РПЛ), набрав 36 очков, занимает второе место в турнирной таблице. В 18-м туре подопечные Сергея Семака с минимальным счетом обыграли «Пари Нижний Новгород» со счетом 1:0.

Ранее сообщалось, что «Краснодар» планирует переподписать контракт с Владимиром Ивичем.

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