«ПСЖ» перехватил футболиста у «Зенита»

«Пари Сен-Жермен» на своем официальном сайте объявил о переходе бразильца Лукаса Бералдо.

По официальной информации, контракт подписан до 2028 года. По сообщениям южноамериканских СМИ, парижский клуб выплатит «Сан-Паулу» за футболиста порядка €20 млн.

В начале декабря 2023 года UOL опубликовал информацию о том, что Бералдо заинтересовал петербургский «Зенит». Российский клуб был готов выплатить за 20-летнего игрока €18 млн.

«Зенит» после 18 туров Российской премьер-лиги (РПЛ), набрав 36 очков, занимает второе место в турнирной таблице. В 18-м туре подопечные Сергея Семака с минимальным счетом обыграли «Пари Нижний Новгород» со счетом 1:0.

Ранее сообщалось, что «Краснодар» планирует переподписать контракт с Владимиром Ивичем.