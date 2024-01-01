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Четырехкратный олимпийский чемпион посоветовал россиянам равняться на Путина

Чемпион ОИ Тихонов посоветовал россиянам равняться на Путина

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Александр Вильф/РИА «Новости»

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов в интервью «Матч ТВ» заявил, что в 2024 году гражданам России стоит равняться на Владимира Путина.

«Ориентироваться надо на самих себя, страна никогда не должна копировать кого-либо. У нас достаточно ученых, врачей, великая спортивная история. Кого нам копировать, когда мы всегда побеждали?

Безусловно, россиянам нужно равняться на президента. Желаю Владимиру Владимировичу здоровья и принятия смелых решений», — заявил Тихонов.

Международный союз биатлонистов (IBU) весной 2022 года сообщил о решении допускать белорусских и российских биатлонистов на этапы Кубка мира и IBU только как нейтральных спортсменов. В итоге россияне приняли решение пропустить соревнования конца сезона-2021/22. В сентябре 2022 года организация продлила их отстранение на неопределенный срок.

Ранее сообщалось, что олимпийский чемпион попал в полицию из-за выстрела в отеле.

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