Загитова объяснила, как придумала слово «безызбежность»

Олимпийская чемпионка 2018 года по фигурному катанию Алина Загитова в своем влоге объяснила, как придумала слово «безызбежность».

По ее словам, оговорка случилась из-за желание соединить слова «неизбежно» и «безысходность»

«Как бы я это, видимо, совместилась, и у меня получилось такое слово. Кстати, оно где-то есть в каком-то словаре, я взяла это слово оттуда. И я сделала мерч «Безызбежность», который разлетелся в первый день. На вторые сутки ее вообще не было», — заявила спортсменка.

Помимо золота Игр, в активе Загитовой золото чемпионата мира — 2019, золото и серебро европейских первенств в 2018 и 2019 годах. Загитова — единственная в России и вторая в мировой истории после Ким Ён А фигуристка-одиночница, которая смогла завоевать все титулы в мировом фигурном катании.

Соревнования 2020 и 2021 годов Загитова пропустила, но с тех пор она так и не объявила о том, что завершила профессиональную карьеру. В феврале 2022 года Загитова приняла участие в роли капитана в командном турнире Кубка Первого канала, где ее команда «Красная машина» одержала победу.

Ранее Алина Загитова заявила, что часто сталкивается с негативом.