«Спартак» может купить бразильского вундеркинда

Московский «Спартак» может приобрести нападающего бразильского «Сантоса» Маркоса Леонардо. Об этом сообщает издание UOL Esporte.

По информации источника, руководство «Сантоса», который впервые в истории покинул высший дивизион чемпионата Бразилии, готово отпустить 20-летнего форварда в другой клуб. К игроку проявляет интерес «Палмейрас», однако приоритетным вариантом для «Сантоса» будет продажа игрока в зарубежный клуб.

Сумма трансфера Маркоса Леонардо, который стал лучшим бомбардиром «Сантоса» в прошлом году, может составить €18 млн.

Красно-белые под руководством Гильермо Абаскаля заняли пятое место в первой части сезона Российской премьер-лиги (РПЛ), набрав 30 очков за 18 туров. В следующем туре красно-белые сыграют против самарских «Крыльев Советов». Встреча состоится в начале марта. В матче первого круга, который прошел в Москве, «Спартак» одержал разгромную победу со счетом 3:0.

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