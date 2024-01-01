Мостовой обвинил российский футбол в излишнем пафосе

Бывший полузащитник московского «Спартака» и испанской «Сельты» Александр Мостовой в интервью «Чемпионату» заявил, что считает российский футбол слишком пафосным.

По его словам, некоторое время назад количество пустых фраз около российского футбола превысило все масштабы.

«В 2024 году пожелаю нашему футболу меньше слов и больше дела. В последнее время у нас стало слишком много пустой болтовни и пафоса. В футболе уже все, кому не лень. Другого не пожелаю, потому что 99% желаемого зависит не от нас», — заявил Мостовой.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. С весны 2022 года российские клубы и национальная команда проводят только товарищеские матчи с зарубежными соперниками.

Ранее Андрей Аршавин назвал два фактора для идеального 2024 года.