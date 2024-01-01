Определились четвертьфинальные пары МЧМ-2024

В Швеции завершился групповой этап молодежного чемпионата мира по хоккею 2024 года.

В заключительном матче групповой стадии сборная Канады обыграла национальную команду Германии со счетом 6:3.

По итогам группового турнира были сформированы четвертьфинальные пары. За право сыграть в полуфинале между собой поспорят Швеция и Швейцария, США и Латвия, Канада и Чехия, а также Словакия и Финляндия.

Занявшие последние места в своих подгруппах сборные Норвегии и Германии разыграют между собой право сохранить место в слитном дивизионе на будущий год.

IIHF весной 2022 года приняла решение отстранить российских хоккеистов от участия в международных турнирах даже в нейтральном статусе, также организация забрала у России право на проведение домашнего молодежного чемпионата мира в 2023 году. В начале июля 2022-го дисциплинарный комитет IIHF отклонил апелляции Федерации хоккея России на допуск к международным соревнованиям.

Ранее Никита Кучеров первым в сезоне НХЛ набрал 60 очков по системе «гол+пас».