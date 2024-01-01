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Кучеров первым в сезоне НХЛ набрал 60 очков по системе «гол+пас»

Форвард «Тампы» Кучеров первым в сезоне НХЛ набрал 60 очков по системе «гол+пас»

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Kim Klement/Reuters

Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров первым достиг отметки в 60 очков по системе «гол+пас» в сезоне-2023/24.

Это стало возможным благодаря его двум результативным действиям в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Монреаль Канадиенс». На 48-й минуте игры Кучеров оформил голевую передачу на 32-летнего канадского защитника Калвина Де Хана. Спустя семь минут Кучеров забросил шайбу, ставшую в итоге победной.

Игра между »Тампой» и «Монреалем» прошла на «Амали Арене» в присутствии 19 092 зрителей и завершилась победой хозяев с минимальным перевесом — 4:3. В составе победителей, помимо Никиты Кучерова, заброшенными шайбами отметились канадец Брейден Пойнт, американец Остин Уотсон и канадец Кавкин Де Хан. У проигравшей команды отличились американец Коул Кофилд, канадцы Джонни Ковачевич и Ник Сузуки.

После этой победы «молнии» набрали 41 очко и поднялись на восьмую строчку в турнирной таблице Восточной конференции НХЛ.

Ранее сообщалось, что два очка Никиты Кучерова помогли «Тампе» обыграть «Монреаль».

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