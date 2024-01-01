Два очка Кучерова помогли «Тампе» обыграть «Монреаль»

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Тампа-Бэй Лайтнинг» оказалась сильнее «Монреаль Канадиенс».

Встреча прошла в Тампе на «Амали Арене» в присутствии 19 092 зрителей и завершилась победой хозяев с минимальным перевесом — 4:3. В составе победителей заброшенными шайбами отметились канадец Брейден Пойнт, американец Остин Уотсон, канадец Кавкин Де Хан и россиянин Никита Кучеров.

У проигравшей команды отличились американец Коул Кофилд, канадцы Джонни Ковачевич и Ник Сузуки.

После этой победы «молнии» набрали 41 очко и поднялись на восьмую строчку в турнирной таблице Восточной конференции НХЛ. «Монреаль» с активом 35 очков располагается на 13-й позиции Востока.

В следующей игре «Тампа» сыграет в гостях против «Виннипег Джетс». Эта игра пройдет в ночь на 3 января и начнется в 03:00 по московскому времени. «Монреаль» в предстоящей игре сойдется с «Даллас Старз». Этот матч пройдет в ночь на 4 января и начнется в 04:00 по московскому времени.

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