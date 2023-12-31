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Мостовой: в российском футболе много болтовни и пафоса

Экс-игрок «Спартака» Мостовой: в российском футболе много болтовни и пафоса

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Maksim Konstantinov/Global Look Press

Бывший футболист сборной России и московского «Спартака» Александр Мостовой пожелал российскому футболу в 2024 году меньше слов и больше дела, передает «Чемпионат».

«В последнее время у нас стало много пустой болтовни и пафоса. В футболе уже все кому не лень. Другого не пожелаю, потому что 99% желаемого зависит не от нас», — сказал Мостовой.

После 18 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) «Краснодар» ушел на зимнюю паузу лидером, набрав 38 очков. В 18-м туре подопечные Владимира Ивича обыграли ЦСКА со счетом 1:0. На второй строчке расположился «Зенит», у которого на два очка меньше. Тройку замыкает «Динамо» (32 очка). На четвертом месте идет московский «Локомотив». Подопечные Михаила Галактионова набрали 31 очко. На пятом месте располагается московский «Спартак». Подопечные Гильермо Абаскаля имеют в активе 30 баллов.

Сезон возобновится в феврале матчами Кубка России.

Ранее Экс-глава РПЛ назвал команду, которая станет чемпионом в текущем сезоне.

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