Губерниев в 90-е состоял в банде: звали меня тогда «Длинный»

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев рассказал в интервью «Матч ТВ», что в 90-е состоял в банде.

Телеведущий вспомнил, что в 1994 году попросил соседа найти ему работу. Его устроили на один маленький завод, на котором «собралась зеленоградская братва». По словам Губерниева, он съездил на три разборки.

«Сидел в машине, мне дали в руки монтировку. На вопрос, что делать, мне ответили: «Выскакивай по команде, а дальше мы скажем, в какую сторону бежать».

Тогда я понял, что это не совсем мое. И на одной тренировке по боксу Степа мне сказал: «Конечно, ты слишком добрый для нашей организации». И я стал туда ходить редко.

Когда сейчас все говорят о «Слове пацана», я только улыбаюсь. Потому что сам в этом варился в 90-е годы. А парень Володя, который рядом со мной тогда в машине сидел и дал мне в руки монтировку, через месяц пропал на дороге между Зеленоградом и Фирсановкой», — заявил Губерниев.

Отвечая на вопрос о том, была ли у него в банде «погремуха», Губерниев сказал: «Погоняло в этой организации — дело обычное. Звали меня тогда «Длинный».

В сентябре 2023 года состоялась премьера сериала «Слово пацана», основанная на произведении журналиста Роберта Гараева «Слово пацана. Криминальный Татарстан 1970–2010-х». Режиссером выступил Жора Крыжовников. Картина получила большую популярность, но была также подвержена критике. Некоторые обвиняют проект в романтизации бандитских группировок.

Ранее Карпин ответил на просьбу актера из сериала «Слово пацана».