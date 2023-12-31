Россиянин стал первой звездой дня в НХЛ

Российский форвард «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин назван первой звездой игрового дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).

В ночь на 31 декабря по московскому времени Панарин записал на свой счет три гола в матче против «Тампы-Бэй Лайтнинг» (5:1) в регулярном чемпионате НХЛ.

Панарин — обладатель призов «Золотой шлем» (Континентальная хоккейная лига (КХЛ), 2015), «Колдер Трофи» (НХЛ, 2016), «Харламов Трофи» (2016). За «Рейнджерс» он выступает с 2019 года. До этого в Национальной хоккейной лиге он защищал цвета «Чикаго Блэкхоукс» (2015 — 2017) и «Коламбус Блю Джекетс» (2017 — 2019). В России вместе со СКА, за который играл с 2013 по 2015 год, Панарин взял Кубок Гагарина.

Второй звездой дня стал чешский форвард «Бостон Брюинз» Давид Пастрняк, записавший на свой счет две шайбы и голевую передачу в матче с «Нью-Джерси Девилз» (5:2).

Третьей звездой дня стал российский вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестеркин, который отразил 34 броска по своим воротам из 35 в матче с «Тампой».

Ранее в НХЛ выступили с официальным заявлением по поводу отмены гола Овечкина.