Медведева высмеяла решение Загитовой запустить собственное YouTube-шоу

Российская фигуристка Евгения Медведева в интервью Okko Спорт с иронией отреагировала на решение Алины Загитовой запустить собственное YouTube-шоу.

«Какое шоу могла бы выпускать Алина Загитова? Что-то про безызбежность, наверное (смеется)», — заявила Медведева.

Минувшим летом Загитова допустила забавную оговорку. На вопрос, увлекается ли она хоккеем, фигуристка ответила: «Ну, конечно, это… безызбежно». Фраза стала мемом, а сама Загитова даже выпустила мерч с несуществующим словом.

На Олимпийских играх — 2018 в Пхенчхане Медведева стала второй по общей сумме баллов — 238,26. Она проиграла Загитовой, которая получила 239,57 балла.

Помимо золота Игр, в активе Загитовой золото чемпионата мира — 2019, золото и серебро европейских первенств в 2018 и 2019 годах. Соревнования 2020 и 2021 года фигуристка пропустила, но с тех пор она так и не объявила о завершении карьеры.

Евгения Медведева — двукратная чемпионка мира и двукратная серебряная призерка Олимпийских игр — 2018, двукратная чемпионка Европы. Она объявила об уходе из большого спорта в апреле 2023 года.

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