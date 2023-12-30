Бывший игрок ЦСКА объяснил значение работы Слуцкого в Китае для российского футбола

Известный отечественный футбольный нападающий Валерий Масалитин, выступавший в прошлом за столичные ЦСКА и «Спартак», в комментарии для «Газеты.Ru» отметил, что если Леонид Слуцкий, подписавший контракт с «Шанхай Шэньхуа», будет успешен в Китае, в дальнейшем в местном чемпионате и дальше будут рассматривать российских тренеров как кандидатов на работу.

«Слуцкий поехал в Китай первым. Если он там себя зарекомендует, и будут положительные отзывы, может быть, будут еще рассматривать тренеров из России. Поэтому на нем тоже лежит дополнительная ответственность. Если будет неудача, то, наверное, никто из наших там уже больше не появится», — считает Масалитин.

Леонид Слуцкий возглавил китайский «Шанхай Шэньхуа» после годичной паузы в работе. Последним его клубом был казанский «Рубин». Перед этим он работал за границей с английским «Халл Сити» и «Витессом» в Нидерландах. Первый иностранный этап в его карьере начался после многолетней работы в московском ЦСКА, а также сборной России, которую он вывел и свозил на чемпионат Европы – 2016.

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