Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Бывший игрок ЦСКА объяснил значение работы Слуцкого в Китае для российского футбола

Экс-футболист Масалитин: в случае успеха Слуцкого в Китай позовут других россиян

close
100%
Dmitry Golubovich/Global Look Press

Известный отечественный футбольный нападающий Валерий Масалитин, выступавший в прошлом за столичные ЦСКА и «Спартак», в комментарии для «Газеты.Ru» отметил, что если Леонид Слуцкий, подписавший контракт с «Шанхай Шэньхуа», будет успешен в Китае, в дальнейшем в местном чемпионате и дальше будут рассматривать российских тренеров как кандидатов на работу.

«Слуцкий поехал в Китай первым. Если он там себя зарекомендует, и будут положительные отзывы, может быть, будут еще рассматривать тренеров из России. Поэтому на нем тоже лежит дополнительная ответственность. Если будет неудача, то, наверное, никто из наших там уже больше не появится», — считает Масалитин.

Леонид Слуцкий возглавил китайский «Шанхай Шэньхуа» после годичной паузы в работе. Последним его клубом был казанский «Рубин». Перед этим он работал за границей с английским «Халл Сити» и «Витессом» в Нидерландах. Первый иностранный этап в его карьере начался после многолетней работы в московском ЦСКА, а также сборной России, которую он вывел и свозил на чемпионат Европы – 2016.

Ранее Олег Романцев назвал лучшего иностранного футболиста РПЛ.

Все новости на тему:
Летние виды спорта
Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами