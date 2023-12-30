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Российским футболистам призвали уменьшить зарплату

Экс-футболист Булыкин заявил, что надо уменьшить зарплаты российским игрокам

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Роман Владимиров/РИА Новости

Бывший нападающий московского «Динамо» Дмитрий Булыкин заявил, что в российском футболе нужно улучшить качество полей и судейство. Своим мнением он поделился с «РБ Спорт».

«В российском футболе нужно улучшить качество полей, судейство и уменьшить зарплаты игрокам. Они должны получать деньги за достижение результатов, а не просто так. В России балуют футболистов большими зарплатами в такое тяжелое время», — заявил Булыкин.

После первой части сезона в Российской премьер-лиги (РПЛ) лидирует «Краснодар», набравший 38 очков. На втором месте идет петербургский «Зенит» (36), на третьем — московское «Динамо» (32), на четвертом — московский «Локомотив» (31), на пятом — московский «Спартак» (30).

РПЛ отправилась на зимнюю паузу и возобновится в марте. 19-й тур национального первенства стартует 3-го числа. «Спартак» отправится на выезд к петербургскому «Зениту».

Ранее Романцев назвал лучшего иностранного футболиста РПЛ.

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