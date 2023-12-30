Актер из «Слова пацана» попросился у Карпина в сборную России

Актер Ярослав Могильников, исполнивший роль «Ералаша» в нашумевшем сериале «Слово пацана», обратился к главному тренеру сборной России по футболу Валерию Карпину. Его слова приводит Telegram-канал национальной команды.

«Йоу, привет, сборная! С наступающим вас. Это самое… Валерий Георгиевич, возьмите меня играть за сборную. Я там всем покажу, что мы настоящие пацаны, а не чушпаны», — сказал актер.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

С весны 2022 года российские клубы и национальная команда проводят только товарищеские матчи с зарубежными соперниками.

В 2023 году подопечные Валерия Карпина сыграли вничью с командами Ирана (1:1), Катара (1:1) и Кении (2:2), а также обыграли Ирак (2:0), Камерун (1:0) и Кубу (8:0).

Ранее Карпин с иронией обратился к игрокам национальной команды.