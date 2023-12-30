Вяльбе раскрыла свою зарплату в Федерации лыжных гонок России

Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе рассказала в интервью kp.ru сколько зарабатывает на своей должности.

«У меня зарплата 100 тысяч в Федерации, но я еще в ЦСП получаю как главный тренер. Не густо? Мальчики должны быть умными, а девочки должны удачно выйти замуж. Я благодарю Бога, что у меня прекрасный муж, который содержит меня и мою семью», — заявила президент ФЛГР.

Вяльбе была замужем за эстонским лыжником Урмасом Вяльбе. Сейчас она в браке с бизнесменом Максимом Довольновым.

С июня 2010 года Вяльбе возглавляет Федерацию лыжных гонок России.

Весной 2022 года Международная федерация лыжного спорта (FIS) после рекомендаций Международного олимпийского комитета (МОК) приняла решение об отстранении российских и белорусских спортсменов от международных соревнований до конца сезона. После это решение было продлено. Россияне выступают только на внутренних турнирах.

Ранее Вяльбе рассказала о влюбленности среди лыжников.