Слуцкий обратился к фанатам «Шанхай Шэньхуа»

Главный тренер «Шанхай Шэньхуа» Леонид Слуцкий впервые обратился к болельщикам китайской команды. Слова специалиста приводит Sohu.

«Очень благодарен и счастлив, что у меня появилась возможность приехать сюда. Я надеюсь, вы все поддержите меня, потому что я немного нервничаю. Это очень большой вызов в моей карьере. Новый клуб, новая культура. «Шанхай Шэньхуа» — это большая команда. Я сделаю все возможное, чтобы помочь «Шанхаю» и всему китайскому футболу», — заявил тренер.

В прошлом сезоне «Шанхай Шэньхуа» стал пятым в китайской Суперлиге. Чемпионом стал «Шаньдун».

Последним местом работы Леонида Слуцкого был казанский «Рубин». Под его руководством команда заняла предпоследнее место в Российской премьер-лиге (РПЛ) сезона-2021/22 и вылетела в Первую лигу.

Также Слуцкий известен по работе в московском ЦСКА. Он трижды привел команду к чемпионству в Российской премьер-лиге (РПЛ), дважды выигрывал Кубок и Суперкубок страны.

С 2015 по 2016 год Слуцкий возглавлял сборную России. Под его руководством национальная команда заняла четвертое место в своей группе на чемпионате Европы в 2016 году.

Ранее на школу тренера Леонида Слуцкого подали в суд.