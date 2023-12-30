Бензема покинул Саудовскую Аравию

Нападающий саудовского «Аль-Иттихада» Карим Бензема уехал из Саудовской Аравии. Об этом сообщает Al-Riyadiya.

Как сообщает издание, 36-летний французский форвард не принял участия в тренировках «Аль-Иттихада» в четверг и пятницу и не будет включен в заявку на матч против «Аль-Таи» 30 декабря. Причины отъезда футболиста не сообщаются. Отмечается, что у французского нападающего может быть конфликт с руководством саудовского клуба. Также в последнее время болельщики команды были недовольны игрой форварда.

Бензема стал игроком «Аль-Иттихада» в июне 2023 года. В текущем сезоне нападающий провел в лиге 15 матчей, отметившись девятью забитыми мячами и пятью результативными передачами. Команда, набрав 28 очков, занимает шестое место в турнирной таблице. Лидирует «Аль-Хилаль», у которого 53 очка.

Бензема на протяжении последних 14 лет выступал за мадридский «Реал». Форвард четыре раза стал чемпионом Испании, трижды выиграл Кубок страны и пять раз становился победителем Лиги чемпионов.

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