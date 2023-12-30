Назван игрок РПЛ, вокруг которого «крутится весь футбол»

Бывший футболист сборной СССР и московского «Спартака» Евгений Ловчев выбрал лучшего футболиста 2023 года в России. Его слова передает «Спорт-Экспресс».

«Лучший футболист России в 2023 году? Артем Дзюба. Да, он чудит. Но при этом он и голы забивает, и лидер команды. Вокруг него весь футбол сейчас крутится», — сказал Ловчев.

Дзюба подписал контракт с «Локомотивом» по ходу прошлого сезона. Позже игрок и клуб продлили соглашение по схеме 1+1.

В текущем сезоне Дзюба сыграл 16 матчей в чемпионате России и еще четыре — в Кубке страны, отметившись четырьмя забитыми мячами и тремя результативными передачами. В прошлом сезоне форвард разделил с Изидором и Миранчуком звание лучшего бомбардира команды, проведя всего половину сезона.

С 2011 по 2021 год Дзюба защищал цвета сборной России. Нападающий провел за национальную команду 55 матчей, забив 30 мячей. Наряду с Александром Кержаковым он является лучшим бомбардиром в истории сборной России по футболу.

Ранее Дзюба рассказал, как праздновал Новый год в коммуналке.