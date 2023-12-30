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Канадский хоккеист ЦСКА назвал главное отличие россиян от соотечественников

Хоккеист ЦСКА Уильямс: в России люди более сдержанные и закрытые

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Максим Константинов/Global Look Press

Канадский защитник ЦСКА Колби Уильямс высказался о разнице в менталитете своих соотечественников и русских. Его слова передает «Чемпионат».

«Пожалуй, менталитет немного отличается от Канады. Главное различие, что я заметил, — русские люди всегда готовы помочь, если их попросить. Но если не попросить, то тебя не будут трогать. В России люди более сдержанные и закрытые, а в Канаде — более открытые, чрезмерно дружелюбные. Но, если честно, я не встречал недружелюбных русских», — сказал Уильямс.

Уильямс выступает за ЦСКА с 2023 года. До этого он один сезон провел в «Адмирале». В текущем розыгрыше Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) защитник провел 15 матчей, отметившись пять результативных передач.

ЦСКА после 44 игр КХЛ, набрав 48 очков, занимает шестое место в Западной конференции.

Действующим обладателем Кубка Гагарина является ЦСКА. 29 апреля в день своего столетия армейцы в седьмом матче финальной серии против казанского «Ак Барса» одержали победу и завоевали трофей.

Ранее «Локомотив» обыграл «Торпедо» в мачте КХЛ с восьмью заброшенными шайбами.

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