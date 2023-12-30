Вяльбе: это проблема, что ли, муж загулял?

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе рассказала о доверительных отношениях с лыжницами, которые делятся с ней личными переживаниями. Ее слова передает kp.ru.

«Иногда и делятся, а я им говорю — ой, да чего, это проблема, что ли, муж загулял? Покажите мне такого, который не гулял! Мудрость должна быть сделать вид, что ты этого не видишь. На самом деле, нет, я думаю, что даже не то, что ходят, а периодически я сама, когда я вижу какие-то переживания или еще что-то, или когда у меня душа болит и я понимаю, что это не пара — да, разговариваю», — сказала Вяльбе.

Весной 2022 года Международная федерация лыжного спорта (FIS) после рекомендаций Международного олимпийского комитета (МОК) приняла решение об отстранении российских и белорусских спортсменов от международных соревнований до конца сезона. После это решение было продлено. Россияне выступают только на внутренних турнирах.

Ранее Вяльбе заявила, что не готова разменивать флаг России на «белую тряпку».