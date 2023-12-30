Украина может быть наказана в случае бойкота Олимпийских игр

Исполняющий обязанности министра молодежи и спорта Украины Матвей Бедный заявил, что местные спортсмены не будут участвовать в Олимпийских играх в случае допуска россиян на турнир. Его слова передает «Би-Би-Си».

«Мы говорим о том, что это наша позиция: мы не будем участвовать в соревнованиях, если туда будут допущены спортсмены, поддерживающие Россию и ее режим.

Но, опять же, мы понимаем, что бойкот Олимпиады, в принципе, будет удар и по нашим спортсменам. И не исключено, что на следующие Олимпийские игры уже нам предложат выйти в нейтральном статусе», — сказал Бедный.

В Международном олимпийском комитете (МОК) ранее заявили о шести квотах россиян для выступления на Олимпийских играх. В организации сообщили, что российские атлеты будут обязаны подписать обновленные условия участия, в которых содержится обязательство уважать Олимпийскую хартию, включая «мирную миссию олимпийского движения». До соревнований будут допущены те российские спортсмены, которые смогут пройти квалификацию в своих дисциплинах.

Игры в Париже стартуют в конце июля 2024 года.

Ранее украинский футбольный клуб призвал МОК не позориться и не допускать россиян на ОИ.