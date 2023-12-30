Украинский футбольный клуб призвал МОК не позориться и не допускать россиян на ОИ

Киевское «Динамо» на своем официальном сайте выпустило заявление, в котором просит не разрешать российским спортсменам выступать на международных соревнованиях и Олимпиаде.

«Мы призываем все международные федерации и Международный олимпийский комитет: отстраните российские сборные, команды и спортсменов от всех соревнований и турниров. Зачем вам позориться с этими полумерами, нейтральными статусами и отсутствием флагов?

России не место в цивилизованном мире. Отстраните их от Олимпиады, от всех видов и типов соревнований, уберите российских спортсменов и тренеров, где только возможно», — сказано в заявлении.

В Международном олимпийском комитете (МОК) ранее заявили о шести квотах россиян для выступления на Олимпийских играх. В организации сообщили, что российские атлеты будут обязаны подписать обновленные условия участия, в которых содержится обязательство уважать Олимпийскую хартию, включая «мирную миссию олимпийского движения». До соревнований будут допущены те российские спортсмены, которые смогут пройти квалификацию в своих дисциплинах.

Ранее вице-премьер заявил, что Россия помогла Баху стать президентом МОК.