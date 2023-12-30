Овечкин не может забить в основное время матча 18 игр подряд

Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин не смог отличиться результативными действиями в матче с «Нью-Йорк Айлендерс» в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Таким образом, этот матч стал уже 18-м подряд для 38-летнего Овечкина, в котором он не может отличиться в основное время матча. В последний раз это случилось 19 ноября в матче с «Коламбус Блю Джекетс» (4:3). А свою последнюю шайбу россиянин забросил 22 декабря, в овертайме с тем же «Коламбусом».

В текущем сезоне Овечкин вышел на лед в 33 матчах и набрал 20 результативных баллов — шесть заброшенных шайб и 14 голевых передач.

Всего на счету игрока 828 заброшенных шайб за период своего выступления в НХЛ. Отставание Овечкина от Уэйна Гретцки, который является рекордсменом лиги по количеству заброшенных шайб за всю историю НХЛ, составляет 66 шайб.

Поединок с «Айлендерс» завершился крупным поражением «Вашингтона» со счетом 1:5, которое стало для него третьим подряд. Единственную шайбу столичных забросил Николя Обе-Кюбель.

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