В «Питтсбурге» назвали Малкина одним из величайших игроков всех времен

Главный тренер «Питтсбург Пингвинз» Майк Салливан заявил, что считает российского нападающего команды Евгения Малкина одним из лучших хоккеистов всех времен. Его слова передает журналист Джош Гетцофф.

«Никто не любит забивать голы больше, чем Джино… Думаю, он один из величайших игроков всех времен», — заявил специалист.

28 декабря нападающий «Пингвинз» обогнал Сергея Федорова (483 гола в 1248 матчах) и занял чистое второе место среди лучших российских снайперов за всю историю Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Лидирует по этому показателю капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин (828 голов).

В минувшем сезоне НХЛ Малкин провел за «Пингвинз» 81 матч, отметившись 27 заброшенными шайбами и 56 результативными передачами. Он стал вторым по результативности игроком своей команды. Лучшим стал капитан клуба Сидни Кросби, на счету которого 90 набранных очков (33+57).

Следующий матч «Питтсбург» в рамках регулярного чемпионата НХЛ проведет на домашней арене против «Сент-Луис Блюз». Игра состоится 31 декабря, стартовая сирена прозвучит в 03:00 по московскому времени.

Ранее Малкин назвал лучшего российского хоккеиста в истории.