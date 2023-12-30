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Газзаев заявил, что руководство ЦСКА обязано помочь тренерскому штабу

Тренер Газзаев: нынешнее турнирное положение ЦСКА никого не устраивает

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Владимир Трефилов/РИА «Новости»

Бывший главный тренер московского ЦСКА и сборной России Валерий Газзаев заявил, что у армейского клуба большие амбиции в чемпионате России, однако для борьбы за высокие места команде нужно усиление. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

«Нынешнее турнирное положение клуба никого не устраивает. Команда старается, показывает результат и временами хорошую игру. Но для высоких целей нужно усиление во всех линиях, кроме вратарской. Только тогда ЦСКА может ждать успехов. Руководство клуба обязано помочь главному тренеру, приобретя игроков», — заявил Газзаев.

После 18-ти сыгранных туров Российской премьер-лиги (РПЛ) ЦСКА идет на восьмом месте в турнирной таблице. Подопечные Владимира Федотова набрали 28 баллов.

После 18 туров РПЛ «Краснодар» ушел на зимнюю паузу лидером, набрав 38 очков. В 18-м туре подопечные Владимира Ивича обыграли ЦСКА со счетом 1:0. На второй строчке расположился «Зенит», у которого на два очка меньше. Тройку замыкает «Динамо» (32 очка).

Сезон возобновится в феврале матчами Кубка России. Первые матчи 19-го тура национального первенства состоятся 3 марта.

Ранее Газзаев заявил, что Александра Головина ценит пресса во Франции.

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