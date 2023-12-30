Малкин назвал лучшего российского хоккеиста в истории

Российский нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин признался, что считает Сергея Федорова лучшим российским хоккеистом в истории. Его слова приводит Pens Inside Scoop.

«Прежде всего, хочу сказать, что для меня он лучший российский игрок всех времен. Когда я рос, то наблюдал за ним. Он мой кумир. <...> Он совершенный игрок, за которым интересно наблюдать. Мы знаем «Детройт» 90-х, они были лучшей командой, которая доминировала. И русская пятерка также доминировала», — заявил Малкин.

28 декабря нападающий «Пингвинз» обогнал Федорова (483 гола в 1248 матчах) и занял чистое второе место среди лучших российских снайперов за всю историю Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Лидирует по этому показателю капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин (828 голов).

В минувшем сезоне НХЛ Малкин провел за «Пингвинз» 81 матч, отметившись 27 заброшенными шайбами и 56 результативными передачами. Он стал вторым по результативности игроком своей команды. Лучшим стал капитан клуба Сидни Кросби, на счету которого 90 набранных очков (33+57).

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