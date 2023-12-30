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Теннисист Медведев: никто не сможет разлучить нас с Рублевым

Теннисист Медведев о Рублеве: мы соперники, но только на один матч

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Amr Alfiky/Reuters

Российский теннисист Даниил Медведев рассказал о своей дружбе с Андреем Рублевым, отметив, что она крепчает с каждым годом, и они могут друг на друга положиться. Его слова приводит Men Today.

«С Андреем у нас прекрасные отношения, и даже если на корте у нас бывают большие битвы, в жизни нам это не мешает. Да, мы соперники, но это только на один матч. Ничто и никто не сможет разлучить нас: мы очень близки, у нас много общих интересов. Здорово, когда у тебя есть такой друг в туре, потому что бывает нелегко — сплошные перелеты», — заявил Медведев.

В рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) Медведев занимает третье место, набрав 7600 очков, и является лучшим из россиян. Лидерство удерживает серб Новак Джокович, который стал победителем Итогового турнира.

Рублев как и все российские теннисисты выступает на международных турнирах в нейтральном статусе. 24 декабря он вместе с Медведевым, Миррой Андреевой и американкой Софьей Кенин стал победителем турнира World Tennis League в Абу‑Даби.

В рейтинге Ассоциации профессиональных теннисистов Рублев, набрав 4 805 очков, занимает пятое место. Лидировать продолжает серб Новак Джокович (11 245 очков). Вторым идет испанец Карлос Алькарас, набравший 8 855 очков.

Ранее Рублев пошутил, что является настоящим отцом дочери Медведева.

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