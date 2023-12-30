Российский боец UFC заявил о нежелании жить в США

Российский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Сергей Павлович рассказал, чем различается менталитет в России и США, а также признался, что не хочет жить за границей. Его слова приводит «Матч ТВ».

«Менталитет, языковой барьер. Еда. У нас люди больше готовят сами, а там больше кушают в фастфудах. Мне все нравится здесь. Как бы заезжено ни звучало – где родился, там и пригодился. Ездить выступать, готовиться – да. А жить – нет», — заявил Павлович.

12 ноября Сергей Павлович проиграл британцу Тому Аспиналлу на турнире UFC 295 в Нью-Йорке. Поединок был завершен уже в самом начале первого раунда. Аспиналл отправил Павловича в нокаут спустя минуту после начала боя. Аспиналл одержал 14-ю победу при трех поражениях в карьере. Для Павловича этот проигрыш стал вторым, всего в ММА он провел 20 поединков.

Павлович — бывший претендент на титул временного чемпиона UFC в тяжелом весе, бывший чемпион Fight Nights Global в тяжелом весе. Также он — двукратный чемпион мира по рукопашному бою, чемпион России, Европы и мира по универсальному бою.

Павлович занимает третье место в рейтинге UFC в тяжелом весе.

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