Стало известно, при каком условии «Реал» окончательно откажется от Мбаппе

Мадридский «Реал» готов приступить к обсуждению трансфера французского нападающего парижского «ПСЖ» Килиана Мбаппе на первой неделе 2024 года. Об этом сообщает Marca.

При этом издание отмечает, что если переход футболиста в этот раз сорвется, то «Реал» окончательно откажется от идеи подписания форварда.

Мадридский клуб делает Мбаппе такое же предположение, как и в 2022 году — €26 млн в год после уплаты налогов и €130 млн подписного бонуса.

В текущем сезоне Мбаппе принял участие в 22 матчах за «ПСЖ» во всех турнирах, где забил 21 мяч и отдал две голевые передачи. В конце октября Мбаппе стал третьим в голосовании за «Золотой мяч», уступив Эрлингу Холанду из английского «Манчестер Сити» и Лионелю Месси из «Интер Майами» соответственно.

10 декабря издание Sport.fr сообщило, что «ПСЖ» заключил соглашение с мадридским «Реалом» по поводу перехода Мбаппе. По договору сторон «ПСЖ» может получить денежную компенсацию и бонус за Мбаппе. Издание AS 6 декабря сообщило, что руководство «сливочных» планирует 1 января 2024 года обратиться к представителям 24-летнего форварда с контрактным предложением. У футболиста будет две недели на принятие решения.

Ранее Мбаппе выбрал клуб для продолжения карьеры.