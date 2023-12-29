Жена экс-футболиста «Спартака» опубликовала фото в купальнике

Футболистка московского ЦСКА и сборной России Ксения Коваленко опубликовала в своих соцсетях новую фотографию.

На снимке жена бывшего футболиста московского «Спартака» Дениса Глушакова позирует в ярком купальнике.

Коваленко выступает за московский ЦСКА с начала 2017 года. В составе армейского клуба полузащитница стала обладательницей Кубка России (2017 год), а также выиграла чемпионат страны в 2019 году. 24 октября 2019 года перенесла операцию на позвоночнике, спустя три месяца после травмы вернулась на футбольное поле и отыграла весь товарищеский матч, который прошел 6 февраля 2020 года.

Футболистка в составе национальной сборной России завоевала бронзовую медаль на Универсиаде в Тайбэе.

Коваленко и Глушаков поженились в 2021 году. 7 марта 2021 года родила дочь Милу.

Глушаков выступал за московский «Спартак» с 2013 по 2019 год. В сезоне-2016/17 он стал победителем Российской премьер-лиги (РПЛ). После ухода из московской команды подписал контракт с грозненским «Ахматом», а в июле 2020-го покинул клуб и перешел в подмосковные «Химки», в составе которых отыграл полтора сезона.

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